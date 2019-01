Braga: Cónego Fernando Monteiro morre aos 73 anos

16 jan, 2019 - 18:00 • Ecclesia

O cónego Fernando Monteiro foi ecónomo da Arquidiocese e Seminários, gerente da Empresa do Diário do Minho, diretor da Oficina de São José, fundador do Projeto Homem e vigário episcopal da Ação Sociocaritativa.