Rony Lopes assiste no empate do Mónaco

O Mónaco não foi além de um empate caseiro a uma bola frente ao Nice, com Rony Lopes a assistir para o único golo da formação monegásca.

A equipa visitante chegou primeiro ao golo, por Saint-Maximin, aos 30 minutos. Sacko foi expulso aos 45 minutos, antes do intervalo, e obrigou o Nice a jogar todo o segundo tempo reduzido a dez jogadores.

O Mónaco empatou aos 50 minutos por Badiashile, mas não conseguiu chegar à vitória.

Com este resultado, a equipa de Thierry Henry soma o quarto jogo sem vencer para a Ligue 1 e ocupa a 19º e penúltima posição da Ligue 1, com 15 pontos em 20 jornadas disputaas. O Nice continua em 6º, com 30 pontos.

Outros resultados:

Guingamp 2-1 Rennes

Nimes 1-0 Nantes

Toulouse 2-2 Lyon

Saint Étienne 2-1 Marselha