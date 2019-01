Keizer satisfeito. "Uma das melhores exibições da equipa"

Marcel Keizer, treinador do Sporting, mostrou-se muito satisfeito com a exibição leonino no terreno do Feirense, após conseguir a qualificação para as meias-finais da Taça de Portugal:

"Acho que foi uma das melhores exibições da minha equipa aqui", começou por dizer, em declarações à "flash interview" da RTP. O técnico holandês voltou a reforçar o cansaço físicos dos seus jogadores e abre a porta a eventuais mudanças no onze na próxima partida frente ao Moreirense.

"É difícil tantos jogos seguindos, principalmente para os jogadores. Não conseguimos fazer uma gestão mais cedo, porque estava 0-0. Talvez tenhamos que fazer mais alterações no próximo jogo, temos de ver a condição física deles", adicionou.

Na meia-final da Taça, o Sporting vai medir forças com o Benfica, jogo que Keizer vê com bons olhos. "Todos gostam dos jogos grandes e estou igualmente ansioso".