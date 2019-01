​Brexit. May pede aos partidos que deixem interesses de lado

“Está na hora de pôr o interesse particular de lado”, afirmou a primeira-ministra britânica, Theresa May, num apelo aos partidos para evitar uma saída desordenada da União Europeia.

Após sobreviver a uma moção de censura, Theresa May fez uma declaração ao país onde deixa a porta aberta ao diálogo.

A primeira-ministra já se encontrou esta quarta-feira com os Liberais Democratas, Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla inglesa) e com o Partido do País de Gales – Paid Cymru, mas lamentou a posição do Partido Trabalhista.

“Estou desapontada porque o líder do Partido Trabalhista, até agora, ainda não decidiu participar nas negociações, mas a porta continua aberta”, declarou.

Depois do chumbo do Parlamento britânico ao acordo com a União Europeia, Theresa May pretende apresentar um “plano B” até segunda-feira.



May considera que a derrota da moção de censura significa que “o Governo ganhou a confiança do Parlamento” para dar aos britânicos o Brexit que eles decidiram em referendo.