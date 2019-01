Oficial. Eustáquio é reforço do Cruz Azul

É oficial. O médio internacional português sub-21 é reforço do Cruz Azul, anunciou o clube mexicano nas redes sociais.

Eustáquio estava em grande destaque desde que tinha chegado ao emblema flaviense, há precisamente um ano, e era, até à data, a transferência mais cara da história do Chaves, que pagou 500 mil euros ao Leixões.



O médio português, também com nacionalidade canadiana, já tinha aterrado em solo mexicano na terça-feira e falado como reforço do Cruz Azul. "É um clube grande do México. Estou muito contente. O treinador [Pedro Caixinha] disse-me que contava comigo, por isso estou contente por estar aqui [no México]. Estou muito motivado para ajudar o Cruz Azul ao máximo".

O clube não confirmou valores nem duração de contrato, mas a imprensa mexicana aponta para um contrato de quatro temporadas.

Stephen Eustáquio completou a formação no Torreense, antes de rumar ao Leixões, no início da temporada passada. Durou apenas seis meses em Matosinhos, pois em janeiro de 2018 o Chaves foi buscá-lo. Agora, após um ano completo, troca os transmontanos pelo Cruz Azul.

Formado no União de Leiria, Eustáquio deu os primeiros passos no futebol sénior em 2015, ao serviço do Torreense, no Campeonato de Portugal. As boas exibições no clube de Torres Vedras valeram-lhe a transferência para o Leixões, no arranque da temporada 2017/18. Eustáquio voltou a destacar-se em Matosinhos, na II Liga, e apenas ficou meia temporada ao serviço do Leixões. Em janeiro, seguiu para Chaves.



Somou um total de 34 jogos pelo emblema flaviense. Esta época leva já um golo apontado, ao FC Porto, no empate a uma bola no Estádio do Dragão, na partida a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.