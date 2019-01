António Costa preocupado com dispersão de votos

O primeiro-ministro reforça que é sua vontade manter a atual solução governativa na próxima legislatura, independentemente dos resultados eleitorais, mas advertiu para os riscos de uma excessiva dispersão de votos à esquerda em benefício da direita.



António deixou este aviso na sua primeira intervenção, durante um almoço promovido pela Associação 25 de Abril e pela revista "Ânimo", que é dirigida pelo antigo assessor de imprensa do Grupo Parlamentar do PS António Colaço.

O presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, num breve discurso, referiu que quer que o PS vença as próximas eleições legislativas, mas sem maioria absoluta, para que seja possível uma nova “geringonça”.

António Costa ouviu o recado e respondeu: "Se o Vasco Lourenço conseguir reunir todas os eleitores do país e conseguir combinar com todos o resultado certo que lhe dá essa fórmula mágica, fico muito contente".

"Mas o que convém é, para evitar um resultado, termos depois [outro] resultado que não desejamos. Portanto, à cautela convém assegurar que a atual solução política continua maioritária e que tem condições para continuar a governar", reagiu o secretário-geral do PS.

O líder dos socialistas deixou ainda um aviso indireto dirigido às forças políticas à sua esquerda: "Aquilo que seria o maior erro era, nesta pressa final de cada um começar a contabilizar ganhos e perdas do ponto de vista eleitoral, colocarmos em causa aquilo que foi um fator de enriquecimento da democracia e de esperança para muitos portugueses, ou por radicalismo precipitado, ou por calculismo injustificado".

Portugal não pode expor-se a uma gripe económica

O primeiro-ministro defendeu que Portugal tem de continuar a seguir uma política económica "cautelosa" e "equilibrada" para evitar expor-se a uma gripe que evolua depois para uma pneumonia, considerando a redução da dívida um fator "crucial".

Antes destas palavras do primeiro-ministro, o presidente da Associação 25 de Abril, o coronel Vasco Lourenço, tinha dito que Portugal era um "oásis" num mundo em turbulência.

O líder do executivo, porém, discordou desta imagem sobre a situação de Portugal no panorama internacional, contrapondo que o país "está melhor" do que em 2015, "mas tem ainda muito para melhorar".

"Temos de continuar a ter a cautela suficiente para que o país não se exponha a uma corrente de ar e apanhe uma gripe que se transforme numa pneumonia. É essencial manter as boas condições de investimento, mas, ao mesmo tempo, precavermo-nos contra qualquer acidente", advertiu.