Doumbia elimina Atlético de Madrid da Taça do Rei

O Girona surpreendeu e eliminou o Atlético de Madrid da Taça do Rei, depois de empatar no Wanda Metropolitano por 3-3. Seydou Doumbia, ex-avançado do Sporting, apontou o golo que deu a qualificação ao Girona.

Depois do empate a uma bola em solo catalão, o Atleti apenas precisava de vencer ou empatar sem golos para seguir para os quartos-de-final da prova. A partida esteve empatada durante grande parte do jogo, com golos de Kalinic e Angel Correa do lado do Atleti, e Stuani e Valery Fernandez do lado do Girona.



Griezmann fez um golo aos 84 minutos que relançou a equipa da casa para a frente do marcador. Tudo apontava para a vitória da equipa da casa quando Seydou Doumbia estragou a festa "colchonera" com um golo aos 88 minutos.

Nota para a eficácia do Girona, que fez três golos em igual número de remates à baliza. No total, os comandados de Simeone fizeram 19 remates, oito deles à baliza, mas acabaram eliminados da Taça.