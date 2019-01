Alegado "hacker" responsável pelo roubo dos e-mails preso pela Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária anunciou que deteve o suspeito do roubo de correspondência privada do Benfica, no âmbito do caso dos "e-mails".

Em comunicado, a PJ esclareceu que foi "concretizada a detenção de um cidadão nacional de 30 anos de idade, sobre quem impendia Mandado de Detenção Europeu. Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo".

"O inquérito corre termos no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e o Ministério Público é coadjuvado pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária. Refira-se que a Polícia Judiciária está a acompanhar presencialmente a execução da detenção e das diligências subsequentes, no âmbito de uma Decisão Europeia de Investigação", pode ainda ler-se.



O suspeito será Rui Pinto, nome revelado pela primeira vez pelo "Football Leaks", que revelou vários dados pessoais do alegado hacker. A Polícia Judiciária fará uma conferência de imprensa às 20h00.