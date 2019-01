Detido pirata informático suspeito de roubar emails ao Benfica

Um pirata informático, suspeito de roubar emails do Benfica, foi detido esta quarta-feira no âmbito da "Operação Cyberduna", avança a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Identificado há vários meses, Rui Pinto foi capturado na Hungria ao abrigo de um mandado de detenção europeu.

Considerado um "génio da informática", tem 30 anos e é natural de Vila Nova de Gaia.

"Em causa estão factos suscetíveis de integrarem crimes de extorsão qualificada na forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa a pessoa coletiva e violação de segredo", adianta a Procuradoria-Geral da República (PGR), em comunicado.



A Polícia Judiciária (PJ) está na Hungria "a acompanhar presencialmente a execução da detenção e das diligências subsequentes, no âmbito de uma Decisão Europeia de Investigação".

Rui Pinto é o principal suspeito de roubar dados ao Benfica, mas também de Sporting e FC Porto. Através da página do Facebook Football Leaks, divulgou contratos de jogadores, negócios e outras informações da atividade interna do clube encarnado.

A certa altura terá mesmo desafiado as autoridades portuguesas: "PJ à minha procura? LOL #apanhem-me se puderem", escreveu nas redes sociais.

Em declarações ao "Jornal de Notícias" em setembro do ano passado, o pai contava que "desde o caso do 'Football Leaks' que [Rui Pinto] não pára no mesmo sítio".

"Nessa altura a PJ disse-me que se ele viesse a Portugal era preso. Tem medo de regressar", afirmou à publicação.

"Duvido muito que ele tenha conhecimentos informáticos para fazer o que o acusam. Não é assim tão perito quanto isso. Emigrou há alguns anos. Acho que está a trabalhar como freelancer em informática", sublinhou o pai.