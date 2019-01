Bielsa sem rodeios. "Vimos os treinos de todas as equipas antes de as defrontarmos"

Marcelo Bielsa continua a dar que falar. O treinador argentino, conhecido como "El Loco" e atualmente ao comando do Leeds United, admitiu espiar os treinos de todas as equipas do segundo escalão antes dos confrontos.

A controvérsia instalou-se no "Championship" após o Derby County ter detetado um espião da equipa técnica de Bielsa no centro de treinos. Bielsa admitiu as responsabilidades e o clube pode ser castigado, punição que pode ser a dedução de pontos. O Leeds é atualmente líder do campeonato com 54 pontos, mais quatro que o segundo classificado, o Sheffield United.

Esta quarta-feira, Bielsa convocou uma conferência de imprensa e deu uma "lição" da forma como prepara uma partida e a temporada, e onde admitiu espiar todas as equipas.

"Há muitas opiniões sobre o que fiz, condenaram as minhas ações, dizendo que não era moral, nem ético. O que eu fiz não é ilegal. Podem discutir se é bom ou mau, mas não viola a lei, estando ciente que nem tudo o que é legal é o mais correto. Vou facilitar a investigação e dar todas as informações que precisam. Observei todas as equipa que defrontámos, incluíndo os treinos".

Depois, Bielsa procedeu para explicar o processo detalhado de análise de cada equipa, de forma a provar a sua tese: "O que fiz não me dá uma vantagem injusta":

"Tenho cerca de 20 pessoas a criar um volume de informação. Sei quantos minutos cada jogador de cada equipa jogou, em que posição e os seus movimentos. Vamos jogar contra o Stoke, e foi mais difícil porque há treinador novo. Vimos todos os seus 26 jogos ao serviço do Luton Town, da terceira divisão, e todos os possíveis cenários táticos que possam utilizar", argumenta.

"Posso não saber falar inglês, mas posso falar-vos das 24 equipas do campeonato", rematou o treinador argentino.