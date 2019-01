May enfrenta moção de censura no Parlamento. Perceba como vai funcionar a votação

Os deputados britânicos preparam-se para votar, esta quarta-feira às 19h, uma moção de censura ao Governo de Theresa May, depois de o acordo da primeira-ministra para o Brexit ter sofrido uma grande derrota no Parlamento na terça-feira.



Em última instância, o processo pode levar a eleições gerais antecipadas no Reino Unido. Eis como vai funcionar:

Quem vota?

O Partido Trabalhista, apoiado por outros pequenos partidos da oposição, apresentou uma moção que afirma "que esta Câmara não tem confiança no Governo de Sua Majestade".

O líder trabalhista Jeremy Corbyn abriu o debate sobre a moção por volta das 13h00. May também falou durante o debate, avisando que uma ida às urnas é "o pior que nos pode acontecer" quando faltam apenas 10 semanas para a data legal de saída, a 29 de março.

A moção começa a ser votada às 19h, esperando-se que o resultado seja conhecido pouco depois, por volta das 19h15.

Existem 650 deputados na Câmara dos Comuns. O Governo de May precisa de 318 votos para sobreviver a esta moção. Isto porque sete membros do partido nacionalista irlandês Sinn Fein não participam na votação, o presidente da Câmara e os seus três vices (que presidem os debates parlamentares) não votam e os votos dos quatro deputados que ajudam na contagem, conhecidos como escrutinadores, não são contados.

O que acontece se o Governo ganhar?

O Governo continua no cargo. No entanto, não há restrições quanto a quão cedo outra moção de censura pode ser apresentada pela oposição, pelo que os trabalhistas podem avançar com uma nova em qualquer momento.

E se perder?

May não precisa de renunciar ao cargo. Um período de 14 dias é acionado, no qual qualquer partido, incluindo os conservadores de May, pode tentar formar um governo. Para fazer isso, teriam que ganhar um voto de confiança na Câmara dos Comuns.

Se um novo governo não puder ser formado dentro de 14 dias, uma eleição é acionada.

Quais são as chances de May não sobreviver à moção?

May e os conservadores não têm maioria absoluta no Parlamento, mas os dez deputados do DUP, o pequeno partido da Irlanda do Norte que suporta o seu Governo minoritário, garantem que vão apoiá-la. Assim, May só perderia se um número suficiente de membros conservadores votassem contra o Governo, o que é altamente improvável.

O que dizem os deputados sobre esta votação?

Líder trabalhista Jeremy Corbyn:

"A questão mais importante que enfrentamos é que o governo perdeu a confiança desta casa e deste país ... esta casa pode dar o seu veredicto sobre a pura incompetência deste governo e aprovar essa moção de censura".

A deputada conservadora pró-UE Justine Greening, que defende a realização de um segundo referendo:

"Não queremos uma eleição geral, não se trata de política partidária".

O ministro da Saúde conservador Matt Hancock:

"O meu partido não está disposto a entregar as rédeas a Jeremy Corbyn."

O deputado do DUP Sammy Wilson:

"Nós vamos votar a favor o governo. Nós vamos votar contra a moção de censura do Partido Trabalhista. Queremos ver o governo conservador prosseguir com o Brexit ... Nós nunca quisemos uma mudança de governo, queríamos uma mudança de política”.

O deputado conservador Jacob Rees-Mogg, que lidera um influente grupo pró-Brexit de conservadores:

"Vou apoiar a primeira-ministra."