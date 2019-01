Paulo Bento e Carlos Queiroz invictos na fase de grupos da Taça Asiática

A Coreia do Sul venceu a China por 2-0 e concluiu o grupo C da Taça Asiática em primeiro lugar, com três vitórias em igual número de jogos.

Paulo Bento contou com um reforço de peso, Heung-Min Son, que se juntou recentemente aos trabalhoas da equipa.

A seleção sul-coreana já tinha a qualificação garantida e discutia precisamente com a China o primeiro lugar do grupo.

A Coreia do Sul venceu com golos de Hwang Eui-Joi, de penálti, aos 14 minutos e Kim Min-Jae, aos 51 minutos, assistido por Son.

Carlos Queiroz empata mas é lider

O Irão empatou a zero frente ao Iraque e garantiu também o primeiro lugar do grupo, com sete pontos, os mesmo que a formação iraquiana, mas com vantagem na diferença de golos.

A equipa de Carlos Queiroz não sofreu qualquer golo nas três partidas disputadas, e apontou sete golos. Vietnam e Iémen ficam de fora da próxima fase.

Osama Rashid, médio do Santa Clara, não saiu do banco do lado iraquiano, assim como o guarda-redes do Marítimo, Amir, do Irão.