Sem espaço no Benfica, Ferreyra pode estar a caminho de Itália

O avançado argentino do Benfica Facundo Ferreyra pode estar a caminho do Frosinone. O presidente do clube italiano confirmou as negociações pelo avançado em declarações à imprensa italiana:

"É verdade que há negociações em curso pelo Ferreyra. Há 50% de hipóteses de vir. Está a refletir o jogador. Seria um grande negócio e posso garantir que estamos a trabalhar muito nesse sentido", disse, antes de confirmar também o interesse na contratação de Samaris.

"No meio-campo, temos interesse no Samaris, mas há outras negociações a decorrer". O médio grego está nos últimos meses de contrato com o Benfica.

Ferreyra é um dos quatro ponta-de-lanças do plantel encarnado, e não foi opção regular na primeira metade da época. Com a camisola das águias fez apenas oito jogos e um golo, na segunda jornada do campeonato frente ao Boavista, no Estádio do Bessa.