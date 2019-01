Benfica B acerta calendário com vitória frente ao Académico de Viseu

O Benfica B venceu, esta quarta-feira, o Académico de Viseu por 4-0, jogo em atraso da 17ª jornada da II Liga

As águias chegaram ao intervalo a vencer pela margem mínima, pela autoria de Willock, aos 30 minutos. Benny, Jota e Saponjic estabeleceram o resultado final e a goleada já no segundo tempo.

Esta foi a primeira partida do novo treinador da equipa B das águias, Renato Paiva, após a promoção definitiva de Bruno Lage à equipa principal, e também de Floris Schaap no Académico, depois da saída de Manuel Cajuda.

Com este resultado, as águias retomam o terceiro lugar da prova, com 31 pontos em 17 jogos. Já o Académico de Viseu continua no 13º posto, com 17 pontos.