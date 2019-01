Augusto Inácio é o novo treinador do Desportivo das Aves

Augusto Inácio é o treinador escolhido para suceder José Mota no Desportivo das Aves, sabe Bola Branca.

De acordo com as informações recolhidas, Inácio já orientou o treino desta tarde e estará no banco na partida deste fim-de-semana frente ao Vitória de Setúbal. O clube confirmou a contratação do técnico, assim como a sua equipa técnica composta por João Ribeiro da Silva, João Tavares e Ricardo Ramos.

O contrato rubricado entre as partes é válido até ao final da presente época, com mais uma de opção. Augusto Inácio será formalmente apresentado em conferência de imprensa amanhã, às 15h00.

O último cargo de Augusto Inácio foi no Sporting, na posição de diretor geral para o futebol, mas rescindiu quando Frederico Varandas assumiu a presidência do clube leonino. Antes, orientou o Zamalek, do Egito, e o Moreirense, onde conquistou uma Taça da Liga, em 2016/17.

Inácio arrancou a carreira de treinador em 1989, nas camadas jovens do FC Porto, clube que representou várias temporadas enquanto atleta. Passou ainda pelo Rio Ave, Felgueiras, Marítimo, Chaves, Vitória de Guimarães, Belenenses, Beira-Mar, Naval e Leixões.

O maior feito de Inácio como treinador foi na temporada 1999/00, quando venceu o título de campeão nacional com o Sporting. Foi o último técnico português a conseguir fazê-lo com o emblema de Alvalade.

Inácio venceu ainda uma II Liga, ao serviço do Beira-Mar em 2005/06.

Augusto Inácio conta também com várias experiências no estrangeiro. Para além do Zamalek, o técnico orientou ainda o Al Ahli, do Catar, o Ionikos, da Grécia, o Goolad FC, do Irão, o Interclube, de Angola, e o FC Vaslui, na Roménia.

[Editado às 17h35 - Comunicado oficial Aves]