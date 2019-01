Dérbi entre Tirsense e Lousada pode ter 10 mil adeptos nas bancadas

O dérbi entre Tirsense e Lousada do próximo domingo, a contar para a Divisão de Elite da AF Porto, pode ter 10 mil adeptos nas bancadas.

O clube de Santo Tirso quer encher o Estádio Abel Alves de Figueiredo e para isso vai oferecer, em parceria com uma loja de roupa desportiva, cinco mil bilhetes duplos para a partida.

Os jesuítas ocupam atualmente o segundo lugar da serie 2 da Divisão de Elite da AF Porto, quarto escalão do futebol nacional, e discute um lugar no play-off de subida ao Campeonato de Portugal.

O Tirsense é um clube histórico do futebol português e já disputou oito temporadas no principal escalão do futebol nacional, com a última participação na época 1995/96.