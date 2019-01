Brexit. As três opções de Theresa May agora que não há acordo à vista

Depois da sua derrota ontem, aponta a Reuters, May comprometeu-se a negociar com os diferentes representantes parlamentares para chegarem a um compromisso, alimentando a esperança dos mercados financeiros de que um acordo de última hora será alcançado em breve.

Com o relógio a avançar e face ao chumbo de ontem, May tem agora três opções em cima da mesa.

A derrota histórica da primeira-ministra na Câmara dos Comuns , a maior de qualquer Governo britânico desde 1925, veio forçar May a trabalhar com todos os partidos com assento parlamentar para que alcancem um "plano B", uma alternativa ao acordo chumbado que a chefe do executivo tem de levar a votos na próxima semana.

Na terça-feira, o acordo de saída que Theresa May alcançou com Bruxelas foi, como era expectável, chumbado por uma maioria dos deputados britânicos, relançando o país e toda a Europa no caos, não se sabendo agora quando, como ou sequer se o divórcio vai mesmo avançar.

O Partido Trabalhista, o principal da oposição, já fez saber, pela voz do seu porta-voz de políticas financeiras, John McDonnell, que apoiará a primeira-ministra caso esta aceite manter o Reino Unido na união aduaneira e no mercado único e oferecer mais garantias de proteção a trabalhadores e consumidores.

Dentro do Partido Conservador de May, as cisões são gritantes, o que vem baralhar ainda mais as contas. Neste momento, é praticamente impossível fazer aprovar um acordo na Câmara dos Comuns sem o apoio de uma parte dos 256 deputados da oposição trabalhista; contudo, se May se aproximar das exigências daquele partido, arrisca-se a perder o apoio de dezenas de legisladores conservadores que são pró-Brexit e também dos unionistas da Irlanda do Norte (DUP), o partido que tem segurado o Governo minoritário de May.

Sem um compromisso entre todos, a primeira-ministra terá de escolher um de três caminhos: convocar eleições antecipadas, atrasar o Brexit, alargando o prazo previsto no artigo 50.º do Tratado de Lisboa, ou avançar com uma saída sem acordo.

A possibilidade de haver eleições gerais sob a sua alçada afastou-a esta quarta-feira, quando declarou no Parlamento que uma ida às urnas "é a pior coisa que podemos fazer".

Antes disso, o responsável pelas negociações do Brexit do lado da UE, Michel Barnier, indicou que uma forma de se avançar com um Brexit ordenado passaria por Londres aceitar aproximar-se mais das regulações da UE.