Nadal e Federer carimbam terceira ronda do Open da Austrália

Rafael Nadal e Roger Federer asseguraram, esta quarta-feira, a passagem à terceira ronda do Open da Austrália. Caroline Wozniacki, detentora do título no quadro feminino, também avançou sem apuros.

O tenista espanhol, número dois do mundo, derrotou o australiano Matthew Ebden, 48.º classificado do "ranking" ATP, em três "sets", pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-2. O encontro durou menos de duas horas.

Também bastaram a Federer, número três mundial, três "sets" para ultrapassar o britânico Danny Evans, 189.º ATP, embora com maior dificuldade. O suíço precisou de 2h35 para vencer por 7-6(5), 7-6(3) e 6-3.

No quadro feminino, brilham a campeã em título, Caroline Wozniacki, a número dois mundial, Angelique Kerber, e Maria Sharapova.

Wozniacki superou a sueca Johanna Larsson, número 77 do "ranking" WTA, em dois "sets", pelos parciais de 6-1 e 6-4, em 1h06. A dinamarquesa ocupa, atualmente, a terceira posição da tabela universal.

Kerber bateu a brasileira Beatriz Haddad Maia, número 195 do a hierarquia mundial, também em dois "sets", por 6-2 e 6-4, em 1h21.

Sharapova, que atualmente ocupa o 30.º posto do "ranking" mas já foi a número um do mundo, aplicou um corretivo à sueca Rebecca Peterson, número 64 do WTA, em dois "sets": venceu por 6-2 e 6-1 em 1h11.