Chaves empresta avançado ao Mafra

O Desportivo de Chaves anunciou, esta quarta-feira, o empréstimo de João Paredes ao Mafra.

No site oficial, o clube transmontano comunicou que o avançado português, de 23 anos, rodará no emblema da II Liga até ao final da temporada.

Paredes, que completou a formação no Vitória de Guimarães, fez a sua estreia profissional no Anadia, antes de rumar ao Vizela. O Chaves contratou-o no verão. Paredes atuava pela equipa secundária dos flavienses, que atua na Série A do Campeonato de Portugal. Esta época, levava 12 golos em 20 jogos.