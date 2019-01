Há um novo (e perigoso) desafio na Internet. YouTube promete sanções

Os desafios que amiúde vão surgindo no Youtube (e outras redes sociais) são, no mínimo, disparatados. E perigosos: vão desde tentar debulhar uma maçaroca de milho (presa num berbequim a rodar) com os dentes, a engolir uma colher de canela de enfiada, passando por colocar um preservativo na cabeça (e rebentá-lo apenas exalando pelo nariz) e pelo mais perigoso de todos os desafios, o da “Baleia Azul”, que resultou no suicídio de vários adolescentes um pouco por todo o mundo.

Agora, e inspirados no filme da Netflix “Bird Box”, os “desafiantes” da internet propõem-se a realizar diversas tarefas de olhos vendados, à cata de subscrições, likes e partilhas.

Porquê vendados? Porque no filme, a atriz Sandra Bullock, juntamente com os dois filhos, faz um perigoso percurso até a um refúgio sempre com uma venda nos olhos, isto por forma a não olhar para entidades sobrenaturais que, se olhadas, a conduzirão a comportamentos violentos e ao suicídio.

Em Layton, no estado norte-americano do Utah, uma jovem de 17 anos resolveu conduzir vendada e acabou por causar um acidente rodoviário – ainda que o resultado tenha sido “apenas” uma chapa amolgada e ferimentos ligeiros, nesta e nos ocupantes da outra viatura acidentada.