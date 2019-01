Espanha. Encontrados restos biológicos de criança presa num poço há três dias

O Governo espanhol desmentiu esta quarta-feira a notícia do jornal “El Español”, segundo a qual o bebé de dois anos que caiu num poço no passado domingo na zona de Málaga teria sido localizado.

O desmentido é feito também em vários jornais. Segundo o “ABC”, quer o Governo quer o pai de Julen dizem que a localização da criança não é ainda certa.

É a resposta à notícia do jornal “El Español”, segundo o qual o menino teria sido localizado a 73 metros de profundidade, debaixo de um tampão de terra.

Julen Jiménez tem dois anos e caiu num poço com 110 metros de profundidade e 20 centímetros de diâmetro há mais de 72 horas. Está preso neste túnel desde domingo, apesar de todos esforços das equipas de resgate.

Esta quarta-feira de manhã, soube-se que foram encontrados cabelos que, de acordo com análises de ADN, pertencem à criança.

O “El Español” adianta que foi também introduzido um feixe no tampão de areia com sete metros de profundidade, o que teria ajudado à alegada localização do seu corpo.

As operações de busca e resgate contam com a participação de técnicos de uma empresa sueca que também ajudou no resgate dos mineiros chilenos presos numa mina em 2010.

As autoridades esperam que, nos próximos dois dias, já tenha sido possível abrir mais túneis que permitam chegar à criança.

Nas operações de resgate estão ainda envolvidos elementos dos serviços de emergência (112), o consórcio provincial de bombeiros, a Proteção Civil, uma equipa de resgate e intervenção de montanha de Álora e Granada, um grupo especial de atividades sub-aquáticas da Guarda Civil, bombeiros de Málaga e elementos de várias empresas privadas.





[Notícia atualizada às 13h15, com os desmentidos]