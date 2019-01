Anadia mantém aposta de futuro no desporto

Anadia pode ter perdido a eleição para Cidade Europeia de 2020, no entanto isso não desencoraja a aposta de futuro no desporto e bem-estar. Quem o garante é a presidente da Câmara Municipal do concelho de Aveiro, Maria Teresa Cardoso, em entrevista a Bola Branca.

Tal como Bola BRanca adiantou em tempo oportuno, Odivelas será confirmada, na sexta-feira, como Cidade Europeia do Desporto de 2020, durante a abertura do programa de "Portimão 2019". Para trás ficaram as candidaturas de Penafiel e Anadia. Maria Teresa Cardoso salienta que, "independentemente do resultado da candidatura, o dia de amanhã será ainda mais forte que o dia de ontem".

"Desenhámos este projeto para o futuro e é nisso que vamos continuar a apostar", garante a presidente da Câmara da Anadia, que não deixa de apresentar as credenciais do seu município nesta área:



"O associativismo que temos no nosso concelho tem ajudado ao desenvolvimento nesta área do desporto. Para além do desporto federado, também o desporto de alto rendimento, porque também temos estruturas que são únicas no país, como o nosso velódromo nacional. Para além disso, no desporto para todos, a prática do exercício físico tem sido muito o investimento que temos feito no sentido de mobilizarmos a população a estes hábitos de exercício físico e a apostar efetivamente no bem-estar e na qualidade de vida."

A autarca anadiense não descarta, porém, a entrada numa nova corrida do género: "É uma aposta que não deixará de se colocar. O futuro reserva-nos com certeza outros desafios, no desporto ou noutras áreas."