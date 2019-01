João Sousa volta ao Estoril Open em 2019

João Sousa vai voltar, este ano, ao Estoril Open, para defender o título que conquistou em 2018. O número um português será anunciado em breve, como confessa o director do torneio, João Zilhão, a Bola Branca.

"Vai ser a primeira vez que o Estoril Open vai ter como detentor do título e para defender o título um jogador português. Obviamente, toda a gente quer muito ver o João Sousa. Ainda não o anunciámos, mas é praticamente uma certeza que vamos ter o João. A seu tempo, vamos anunciá-lo com pompa e circunstância", garante João Zilhão.

Tsitsipas, De Minaur e outros nomes a caminho



Confirmado estava o grego Stefanos Tsisipas, actual 15.º colocado do "ranking" ATP. Na terça-feira, foi também anunciada a presença do australiano Alex de Minaur, de 19 anos e número 29 do mundo, um jovem em quem o diretor do Estoril Open deposita grandes esperanças.

"No ano passado, era um jovem ainda bastante desconhecido pelo públco em geral. Este ano, vem já como uma grande certeza. Foi o jogador que o ATP considerou que mais evoluiu em 2018, portanto é sem dúvida uma grande estrela do ténis mundial. É dos mais jovens jogadores do 'top-30', tem 19 anos e está no 29.º posto", enaltece.

De Minaur conquistou o ATP 250 de Sydney sem perder um único "set" e, ainda em 2018, foi à final das ATP Next Gen Finals, no Japão, onde perdeu apenas para Tsitsipas. Dados que levam João Zilhão a considerar o australiano um candidato á vitória final no Australian Open:

"Pode chegar cá como um dos principais cabeças-de-série e sem dúvida que é um dos possíveis candidatos ao título no Clube de Ténis do Estoril."

João Zilhão revela, ainda, que os nomes de cartaz não se ficarão por aqui. "Estamos em negociações com vários agentes de jogadores há vários meses e, até ao evento, vamos revelar mais grandes nomes para trazer muita, muita gente ao Estoril Open", promete o diretor do torneio.

O Estoril Open de 2019 vai decorrer entre os dias 27 de abril e 5 maio.