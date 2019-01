José Mota deixa o Desportivo das Aves

O Desportivo das Aves anunciou, esta quarta-feira, a saída de José Mota do cargo de treinador. Segundo o avança o "Jornal de Notícias", esta quarta-feira, o sucessor de Mota deverá ser Augusto Inácio.

Em comunicado no site oficial, o Aves informa que a rescisão foi amigável. A eliminação da Taça de Portugal, aos pés do Sporting de Braga, nos quartos-de-final, e os maus resultados no campeonato, espelhados no 18.º e último lugar, terão levado à decisão.

"José Mota é e sempre será uma figura incontornável da história do CD Aves. Com o ‘mister’ foram alcançados dois feitos histórico – a manutenção inédita na Primeira Liga e a incrível conquista da Taça de Portugal –, além da subida de divisão", escreve o Aves.



Augusto Inácio tem um feito parecido no currículo: em 2017, levou o Moreirense à conquista da Taça da Liga, ao vencer o Sporting de Braga na final, por 1-0, depois de ter afastado o Benfica, nas meias-finais.



A última "aparição" de Inácio foi na última época: regressou ao Sporting, pela mão de Bruno de Carvalho, presidente destituído, para assumir funções como diretor geral para o futebol. Rescindiu em setembro, quando Frederico Varandas assumiu o comando do clube leonino.

[notícia atualizada às 12h05 - Aves oficializa saída de José Mota]