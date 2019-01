Gonçalo Oliveira cai à segunda na Alemanha

O tenista português Gonçalo Oliveira foi eliminado, esta quarta-feira, na segunda ronda do Challenger de Koblenz, na Alemanha.

O número cinco nacional, 288.º do "ranking" ATP, deu luta, mas caiu diante do russo Alexey Vatutin, número 175 da hierarquia mundial e terceiro cabeça-de-série do torneio, em três "sets", por 3-6, 7-6(7) e 6-2.

Termina assim a participação portuguesa no Challenger de Koblenz, de que Gonçalo Oliveira era o único representante.