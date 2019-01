Gattuso: "Ronaldo é a máquina perfeita, parece que não tem idade"

Gennaro Gattuso, treinador do AC Milan, acredita que Cristiano Ronaldo é "a máquina perfeita". Para a velha glória do futebol italiano, o avançado da Juventus é melhor jogador agora do que era há sete anos.

Juventus e Milan disputam, esta quarta-feira, a Supertaça italiana, a partir das 17h30, na China. Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Gattuso enalteceu a evolução goleadora de Cristiano Ronaldo:

"Creio que o Ronaldo se converteu, nos últimos sete ou oito anos, num jogador incrível. Quando o conheci, há uns anos, ele fazia muitos 'shows', mas agora deixou de o fazer há algum tempo. Agora faz tudo com veemência. Ele quer marcar e dificultar a tarefa do adversário e meter a bola na baliza. Mudou nos últimos sete, oito anos. Agora é a máquina perfeita. Quanto mais envelhece, mais corre. Parece que não tem idade."

Quanto à Supertaça, Gattuso assumiu que a Juventus, heptacampeã italiana, é mais forte, mas deixou um aviso. "Jogamos contra uma equipa que domina o futebol italiano há sete anos, têm uma estrutura definida, um núcleo duro. Mas a equipa mais forte nem sempre ganha", assinalou.