Chiellini: "Cristiano Ronaldo destruiu os meus sonhos"

Giorgio Chiellini, defesa da Juventus, acredita que, com Cristiano Ronaldo na equipa italiana, a conquista da Liga dos Campeões deixou de ser um mero sonho e passou a ser um objetivo concreto.

Em entrevista à BBC, o central italiano assume que, ao trocar o Real Madrid pela Juve, Ronaldo passou de destruidor a facilitador de sonhos:

"Antes de vir [para a Juventus, o Cristiano marcou-nos golos muitas vezes. Destruiu os meus sonhos em Cardiff [final da Champions de 2015], em Turim [primeira mão dos quartos-de-final de 2018, Ronaldo "bisou"] e em Madrid [segunda mão dos "quartos", CR voltou a marcar]. Antes, a Champions era um sonho, agora é um objetivo, porque o Cristiano é o melhor jogador do mundo e precisamos que dê o último passo."

Chiellini ficou surpreendido pela ética de trabalho de CR7 e admitiu que a própria atitude do internacional português o tem ajudado a melhorar.

"A personalidade do Cristiano pode fazer a diferença. Tem habilidades fantásticas, dentro e fora de campo: a sua atitude, como trabalha, como se prepara para o jogo, como vive todos os dias da sua vida. Tinha curiosidade por ver a atitude dele fora do campo. O trabalho dele no ginásio e a sua concentração são algo que faço questão de ter como exemplo. Ajuda-me, porque gosto de melhorar a cada dia", assumiu.

Cristiano Ronaldo está a fazer a primeira época pela Juventus, que o contratou ao Real Madrid por 112 milhões de euros, com todos os custos incluídos. É o melhor marcador da Serie A, com 14 golos em 19 jogos.