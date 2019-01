Racing faz queixa do Sporting devido a dívida por Acuña

O Racing Avellaneda formalizou uma queixa na FIFA e no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) contra o Sporting, devido a novo atraso no pagamento da última prestação da transferência de Marcos Acuña, conforme avança o jornal "Record", esta quarta-feira.

"O assunto está entregue ao departamento jurídico do Racing", confirmou o presidente do clube argentino, Víctor Blanco, ao "Record".

A queixa por Acuña refere-se a uma dívida de 1,6 milhões de euros, à qual se acrescentam despesas e juros. O Sporting devia ter pagado o valor em causa em julho, altura em que a Comissão de Gestão estava a comandar o clube. No final do setembro, já com Frederico Varandas, o Sporting conseguiu reprogramar o pagamento em falta para dezembro.

No entanto, o Sporting não terá cumprido com o novo prazo para o pagamento, o que leva o Racing a fazer queixa na FIFA e no TAS.

A queixa surge na mesma altura em que, segundo a imprensa, o Sporting está a negociar Acuña com o Zenit, por valores a rondar os 20 milhões de euros. Certo é que o treinador dos leões, Marcel Keizer, já deixou um recado à direção verde e branca: "Espero que ele fique no Sporting."