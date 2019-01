Warriors destronam Nuggets com prestação histórica

Os Golden State Warriors subiram à liderança da Conferência Oeste, na madrugada desta quarta-feira, com uma vitória arrasadora e histórica sobre os Denver Nuggets, até então os líderes, por 142-111.

Mais de um terço dos 142 pontos dos Warriors foram marcados a abrir. Isto porque a equipa californiana bateu o recorde de melhor primeiro quarto de sempre da NBA, com 51 pontos nos primeiros 12 minutos.

Os campeões da NBA também bateram o recorde do "franchise" de triplos num só período, com 10. No total do jogo, converteram 14.

Os "Splash Brothers", Stephen Curry e Klay Thompson, com 31 pontos, dominaram a toda a linha. Acrescente-se os 27 pontos de Kevin Durant e conclui-se que, no total, o "big-3" de Golden State somou 89 pontos.



Três exibições superlativas que anularam os 22 pontos de Malik Beasley e os 21 de Jamal Murray. Nikola Jokic, que tem sido a força motora por trás da grande época dos Nuggets, não passou dos 17 pontos.

Philadelphia também bate recordes



Não foram só os Warriors que se apresentaram a níveis históricos. Os Philadelphia 76ers fizeram, frente aos Minnesota Timberwolves, o mais número de pontos do "franchise" desde 1990, ou seja, em 29 anos.

Os duplos-duplos de Ben Simmons - que roçou o triplo-duplo, com 20 pontos, 11 ressaltos e nove assistências - e de Joel Embiid - 31 pontos e 13 ressaltos - foram decisivos para a vitória dos Sixers, por 149-107.

Foram, portanto, quase 150 pontos que os Sixers marcaram, para os quais também muito contribuíram Jimmy Butler (19 pontos), JJ Redick (15), Wilson Chandler (14), Jonah Bolden (14) e Landry Shamet (12).

Nos Wolves, entre várias prestações muito apagadas, o melhor ainda foi Derrick Rose, que acrescentou 15 pontos vindo do banco.

Todos os resultados



Indiana Pacers-Phoenix Suns, 131-97



Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves, 149-107



Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder, 142-126



Milwaukee Bucks-Miami Heat, 124-86



Denver Nuggets-Golden State Warriors, 111-142

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls, 107-100