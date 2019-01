Taça nas manchetes

Os três jogos dos quartos de final da Taça, disputados na terça~feira, estão nas manchetes dos desportivos.

"Loucura nas Taças" é o título maior de O Jogo, que destaca a possibilidade de Taça de Portugal e Taça da Liga terem meias-finais com os quatro "grandes".

Record e A Bola destacam João Félix, o jogador que marcou o golo único do Benfica em Guimarães. "Miúdo feliz no berço", escreve o jornal da Cofina, enquanto o diário do Bairro Alto aposta do trocadilho: "Féixidade".

Os dois jornais lisboetas omitem, nas suas primeiras páginas, os erros de arbitragem, com prejuízo maior para o Vitória, mas O Jogo destaca: "Penálti por marcar contra o Benfica, Jradel e Joseph poupados à expulsão."