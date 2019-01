Espanha. Chegar a Julen vai demorar pelo menos dois dias

Foram encontrados cabelos dentro do poço em Málaga e as análises de ADN confirmam que o que pertencem à criança.

A ligação entre o túnel e o poço será feita por especialistas em resgate mineiro que chegaram das Astúrias. Vão trabalhar em conjunto com os dois técnicos da empresa sueca, que estarão responsáveis pela geolocalização do poço. “Não é regular, pode ter algum tipo de curvatura e há que saber bem onde e como vamos fazer a ligação aos túneis”, adiantou o delegado do Governo.

As autoridades esperam fazer, nos próximos dois dias, dois túneis que permitam o acesso ao poço com mais de 100 metros de profundidade, onde estará Julen.

Julen, de dois anos, está preso num poço com 110 metros de profundidade e 20 centímetros de diâmetro, desde domingo.

O pai do menino e o alcaide de Totalán, Miguel Ángel Escaño, já mostraram o desagrado pela demora na reação das autoridades e de uma alegada lentidão nas operações.

A operação de resgate começou no domingo. Os bombeiros introduziram uma câmara no poço, que chegou quase aos 80 metros de profundidade, altura em que se deparou com barreira de terra, possivelmente fruto de um desprendimento. Aí, a câmara capturou imagens de um saco de brinquedos e doces que, segundo a família, estavam com Julen na altura em que desapareceu.

A equipa de resgate chegou a retirar 60 centímetros de terra e pedras, mas, devido à lentidão da operação, resolveu optar pela perfuração dos túneis.