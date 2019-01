Mais três equipas em frente na Taça de Inglaterra

Newcastle, Sheffield Wednesday e Shrewsbury Town apuraram-se esta terça-feira para a quarta ronda da Taça de Inglaterra.

Diante do histórico Blackburn Rovers, os "magpies", da Premier League fizeram valer a qualificação com golos de Longstaff, Roberts, Joselu e Ayoze Pérez.

Para os "rovers", valeram os "tentos" de Armstrong e Lenihan que, na altura, valeram um empate a duas bolas, desbloqueado pelo Newcastle, orientado pelo espanhol Rafa Benítez.

Um golo solitário de Nuhiu, em Luton, foi suficiente para carimbar a continuidade do Sheffield Wednesday em prova.

Finalmente, a surpresa da noite, com o Shrewsbury Town, da League One (equivalente ao Campeonato de Portugal) a bater o Stoke City, do Championship (equivalente à Segunda Liga). Triunfo por 2-3, no Britannia, com o Shrewsbury a dar a volta a um 2-0 já na segunda parte.

Ao "bis" de Campbell, o Shrewsbury respondeu com golos de Bolton, Fejiri (penálti) e Laurent.

A ronda encerra-se amanhã, com o Southampton de Cédric Soares a receber o Derby County.