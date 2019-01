Portugueses seguem em frente na Taça do Rei

Valência e Getafe apuraram-se para os quartos-de-final da Taça do Rei, ao afastar os respetivos adversários no quadro dos "oitavos", esta terça-feira.

O conjunto "che" eliminou o Sporting Gijón, revertendo a eliminatória, disputada a duas mãos. Começou por perder na primeira mão, por 2-1 mas deu "troco" com um imponente 3-0 no Mestalla, com golos de Santi Mina ("bisou") e Ferrán Torres.

Com Gonçalo Guedes a recuperar de lesão, Rúben Vezo não saiu do banco dos valencianos. O mesmo sucedeu com André Geraldes, do lado asturiano.

Já a equipa da Comunidade de Madrid afastou o Valladolid, confirmando a vantagem trazida da primeira mão, em casa (2-1) com um empate a uma bola.

Antunes foi suplente não utilizado na noite em que Angél ainda adiantou a sua equipa no marcador. Verde marcou o golo do empate final para o Valladolid.