António Maio é a quarta desistência portuguesa no Dakar

O piloto português António Maio desistiu esta terça-feira do rali Dakar, após problemas com a sua mota Yamaha durante a oitava etapa da prova.

Esta é a quarta desistência lusa, depois de Hugo Lopes, também por avaria, Paulo Gonçalves e Mártio Patrão, por queda.

De acordo com assessoria de imprensa do piloto portuguêsa, António Maio parou ao quilómetro 202, na etapa entre San Juan de Marcona e Pisco, no Peru, com "problemas mecânicos irresolúveis".

Maio ocupava o 21º lugar da classificação.