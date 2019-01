"O objetivo do Braga é chegar à final"

João Martins, treinador adjunto do Braga, esteve presente na sala de imprensa depois da vitória frente ao Desportivo das Aves, após a suspensão de Abel Ferreira, na sucessão da expulsão na partida da 17ª jornada do campeonato. João Martins fala numa vitória justa e sublinha o objetivo de chegar ao Jamor:

"O nosso objetivo é chegar à final. Depois disso é que podemos sonhar, mas o objetivo é passar estas meias-finais. O resultado é justo porque fizemos dois golos e eles apenas um. Tiveram oportunidades, mas nós também".

O adjunto de Abel Ferreira acredita que o "sofrimento" no final da partida não refletiu as oportunidades do jogo: "Se fizéssemos o terceiro golo nas duas oportunidades que o Paulinho teve isolado na primeira parte não íamos ter este sofrimentozinho no fim. O Aves galvanizou-se e foi buscar forças”.

O Braga venceu na Vila das Aves por 2-1, eliminou o detentor do título, e vai medir forças com o FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal.