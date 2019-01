Bruno Lage satisfeito com a vitória e com os "primeiros 35 minutos de jogo"

Bruno Lage, treinador do Benfica, acredita que a vitória por 1-0 no terreno do Vitória de Guimarães é justa e elogia a primeira meia hora de jogo da sua equipa:

"Conseguimos aquilo que nos propusemos a fazer. Mais uma vitória que nos leva a continuar na prova. Estou satisfeito com o resultado e pelos primeiros 30/35 minutos. Chegámos ao golo com enorme méritmo e a partir daí foi relativo. Controlámos o jogo sem bola a certo ponto", começou por dizer em declarações à RTP.

O técnico das águias deixa elogios à equipa vitoriana e explica a alteração de sistema tático: "Do outro lado estava uma grande equipa com um grande treinador. Eles mudaram o sistema e nós colocámos três médios. A equipa estava desgastada".

Lage acredita que "não mudou nada em três jogos", e reforça a missão que tem com o clube encarnado: "Quando regressei assinei por cinco anos, desde o primeiro dia que cheguei à equipa principal senti tranquilidade, estamos a tentar mudar as coisas que não estavam a acontecer e vamos jogo a jogo".

O Benfica está assim nas meias-finais da Taça de Portugal e espera pelo desfecho do Feirense-Sporting para conhecer o adversário.