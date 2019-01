Combinação vencedora do Euromilhões desta terça-feira

Ninguém acertou esta terça-feira na chave completa do Euromilhões. No próximo sorteio vai estar em jogo no primeiro prémio um “jackpot” de 60 milhões de euros.



O segundo prémio vai ser dividido por quatro apostadores com boletim registado no estrangeiro. Cada um vai receber 214 mil euros.

A chave completa do concurso 005/2019 do Euromilhões, sorteada esta terça-feira, é composta pelos números 22 - 25 - 29 - 33 - 35 e pelas estrelas 3 e 6.