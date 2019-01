Sérgio Conceição. "Prolongamento foi todo nosso"

Sérgio Conceição admite que a quebra de rendimento do FC Porto na segunda parte do jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, frente ao Leixões (1-2), deixou a equipa em dificuldades mas rotula de justo o apuramento para as "meias" após um prolongamento em que o dragão foi dominador.

"Jogámos contra uma equipa que foi verdadeiramente competitiva. Além disso é sempre difícil jogar aqui, com muita areia misturada, que torna o jogo mais fraco e difícil de evidenciar algumas situações ofensivas. Obviamente que se torna mais fácil para quem defende do que para quem ataca. Mas fizemos uma boa primeira parte e baixámos um bocadinho na segunda. O Leixões reagiu e num remate de fora da área fez um bom golo. De qualquer forma, o prolongamento foi todo nosso, como era nossa obrigação", afirmou o técnico dos campeões nacionais, na "flash interview" da SportTV.

Na derradeira ronda de acesso à final, a duas mãos, o FC Porto terá pela frente o Sporting de Braga.

"É importante, a Taça é um objetivo nosso", completou.