Doumbia quer chegar ao nível de Pogba e Yaya Touré no Sporting

Idrissa Doumbia, novo médio defensivo do Sporting, quer chegar ao nível de Pogba e Yaya Touré e acredita que tem todas as condições para o conseguir em Alvalade.

"Espero seguir as pisadas de jogadores como Yaya Touré e Paul Pogba. Com muito trabalho quero chegar a esse nível, não é impossível, acho que é possível com a ajuda de todos", começou por dizer, em declarações à SportingTV.

O médio defensivo de 20 anos chega proveniente dos russos do Akhmat Grozny e assinou um contrato de quatro épocas e meia, até 2024. Doumbia confessa que tinha várias propostas e explicou os motivos que o levaram a assinar pelo clube português:

"É um clube muito grande e é um prazer vir para aqui, tendo em conta o projeto desportivo que me foi apresentado. Tive várias propostas, mas quis vir pelo projeto. Espero jogar muito e ajudar o clube a atingir os seus objetivos".

Doumbia fica blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e é o terceiro reforço de inverno do Sporting, depois de Luiz Phellype, vindo do Paços de Ferreira, e Francisco Geraldes, resgatado do empréstimo ao Eintracht Frankfurt.