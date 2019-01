Feirense renova com Caio Secco, Edson Farias e Flávio Ramos

O Feirense anunciou a renovação de contrato com o guarda-redes Caio Secco, o defesa Flávio Ramos e o avançado Edson Farias.

"A continuidade de castelo ao peito é um sinal claro de que o trio confia que o Feirense vai alcançar os objetivos a que se propôs nesta e nas próximas temporadas. O projeto, a estabilidade e a ambição que encontraram em Santa Maria da Feira são vistos como aspetos vitais para Caio, Flávio e Edson quererem continuar a vestir as cores do Feirense", escreveu o clube no comunicado.



Caio Secco segue na segunda temporada com os fogaceiros. No total leva 48 jogos disputados. Já Edson Farias representa o Feirense há três épocas, desde 2016. Flávio Ramos está também na terceira temporada em Santa Maria da Feira, mas ainda não disputou qualquer partida esta época.

O Feirense segue em 16º lugar da I Liga, em zona de despromoção, com 13 pontos em 17 jogos disputados.