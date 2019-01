Al-Nassr goleia na estreia de Rui Vitória

Rui Vitória estreou-se no Al-Nassr com uma goleada por 5-0 frente ao Al Ansar, numa partida a contar para os 16 avos-de-final da Taça do Rei da Arábida Saudita.

O antigo treinador do Benfica foi oficializado no emblema saudita na última quinta-feira, e estreou-se esta terça-feira, frente a um clube da segunda divisão.

Abderazzak Hamdallah esteve em grande destaque e apontou quatro dos golos da partida. O brasileiro Giuliano fez o outro golo do Al-Nassr.

A estreia de Rui Vitória no campeonato está marcada para dia 27 de janeiro, na receção ao Ohod. O novo clube de Rui Vitória está no segundo lugar da tabela, a três pontos do Al-Hilal de Jorge Jesus. O duelo entre os dois técnicos portugeses está marcado para dia 29 de março.