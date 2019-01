Ryan Babel regressa ao futebol inglês e assina pelo Fulham

O Fulham anunciou a contratação do avançado holandês Ryan Babel, que assina um contrato válido até ao final da temporada.

Esta é a segunda passasgem do extremo de 32 anos pelo futebol inglês, depois de ter representado o Liverpool entre 2007 e 2010.

Formado no Ajax, Babel jogou também no Hoffenheim, Kasimpasa, Al Ain, Deportivo da Corunha e o Besiktas, clube que representava desde 2016.

Em declarações reproduzidas no site do clube inglês, Babel reforçou a esperança no objetivo de salvar o clube da despromoção: "Acho que o Fulham ficará na Premier League. Esse é um dos motivos que me trouxe aqui, estou pronto e entusiasmado para ajudar a equipa".

O Fulham é atualmente 19º e penúltimo classificado da Premier League, com 14 pontos em 22 jogos disputados.