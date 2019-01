Sporting anuncia contratação de Idrissa Doumbia

O Sporting anunciou a contratação do médio Idrissa Doumbia, proveniente do Akhmat Grozny. O costa-marfinense de 20 anos assinou um contrato de quatro temporadas e meio, válido até junho de 2024.

Doumbia fica blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e é o terceiro reforço de inverno do Sporting, depois de Luiz Phellype, vindo do Paços de Ferreira, e Francisco Geraldes, resgatado do empréstimo ao Eintracht Frankfurt.

O clube leonino não revelou os valores do negócio, mas segundo a imprensa nacional, o negócio terá custado cerca de 2,5 milhões de euros.

Doumbia completou a formação nos belgas do Anderlecht e custou 1,25 milhões de euros ao Akhmat Grozny no verão. No clube russo disputou um total de 16 jogos e apontou um golo.



Marcel Keizer, treinador do Sporting, recusou comentar a transferência na conferência de imprensa de antevisão da partida da Taça de Portugal frente ao Feirense, mas tinha já dado a entender que o negócio estava finalizado.

