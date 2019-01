Lesão obriga Harry Kane a parar dois meses

O avançado inglês Harry Kane lesionou-se na última partida do Tottenham frente ao Manchester United e é baixa confirmada para os próximos dois meses.

O ponta-de-lança de 25 anos ficou queixoso num lance nos últimos instantes da partida, numa bola disputada com Lindelof e Phil Jone. Esta terça-feira, os "Spurs" confirmaram uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

De acordo com os primeiros exames, o clube aponta para o início de março como data provável para o regresso aos treinos, pelo que Kane deve falhar a segunda mão das meias-finais da Taça da Liga frente ao Chelsea e também as duas partidas dos "oitavos" da Champions frente ao Dortmund.

Kane é baixa de peso nas opções de Pochettino, que ainda sonha com o título da Premier League. Na falta do internacional inglês, o Tottenham apenas conta com Fernando Llorente para a posição.