Estudo avalia plantel do FC Porto em 232 milhões de euros

A auditora KPMG voltou a fazer um estudo sobre o valor de mercado dos clubes campeões das oito principais ligas europeias, no qual analisou as contas do FC Porto. O plantel de Sérgio Conceição está avaliado num total de 232 milhões de euros e as receitas comerciais do clube registaram um aumento de 43%.

No que diz respeito ao valor dos plantéis, o FC Porto surge em sexto lugar numa lista com oito clubes: Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven e Galatasaray, sendo que apenas os últimos dois têm plantéis com menor valor.

O Manchester City é o clube com o plantel mais valioso, avaliado em 1,182 milhões de euros, seguido do Barcelona, 1,100 milhões de euros.

O defesa esquerdo brasileiro Alex Telles é o mais valioso do plantel azul e branco, avaliado em 25 milhões, seguido de Marega e Brahimi, ambos valorizados em 24 milhões de euros.

Em relação às receitas operacionais do clube português, o estudo da KPMG destaca as receitas das transmissões televisivas e a dependência dos dragões nas receitas provenientes das provas europeias, que corresponderam a quase 30% do total do volume de negócios do clube.