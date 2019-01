Lozano supera Herrera e vence prémio de melhor jogador do ano da CONCACAF

Hirving Lozano, avançado do PSV Eindhoven, foi o vencedor do prémio de melhor jogador do ano da Confederação de Futebol da America do Norte e Central (CONCACAF), superando vários nomeados, entre os quais Hector Herrera, capitão do FC Porto

Herrera ficou mesmo fora do pódio, superado por Keylor Navas, guarda-redes costa-riquenho do Real Madrid, que foi segundo classificado, e Sebastian Giovinco, avançado italiano do Toronto FC, que fechou o pódio.

Esta é a sexta edição dos prémios, escolhidos através de uma votação online, votos de capitães e selecionadores das 41 nações inscritas na CONCACAF e votos de meios de comunicação social.



Apesar de ficar de fora do "top-3" da eleição de melhor jogador do ano, Hector Herrera foi escolhido para o melhor onze da CONCACAF, onde também figuram Keylor Navas (Real Madrid/Costa Rica), Hugo Ayala (Tigres/México), Edson Alvarez (America/México), Cuco Martina (Stoke/Curaçau), Francisco Calvo (Minnesota United/Costa Rica), Michael Bradley (Toronto FC/Estados Unidos da América), Andrés Guardado (Bétis/México), Hirving Lozano (PSV/México), Bradley Wright-Phillips (NY Red Bulls/Inglaterra) e Sebastian Giovinco (Toronto FC/Itália)

A melhor jogadora do ano da CONCACAF foi Alex Morgan, a americana que representa os Orlando Pride.