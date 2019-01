Inglaterra

Nottingham Forest "risca" Ivo Vieira e anuncia Martin O'Neill

15 jan, 2019 - 16:45 • Redação

Velha glória do clube que se sagrou bicampeão europeu sob o comando de Brian Clough rende Aitor Karanka. Técnico do Moreirense chegou a ser nome ponderado pelo proprietário do clube.