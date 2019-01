Facebook anuncia 300 milhões de dólares para projetos ligados ao jornalismo

A Facebook Inc, a gigante de Silicon Valley dona da rede social homónima, Instagram e WhatsApp, anunciou esta terça-feira um investimento de 300 milhões de dólares ( cerca de 262 milhões de euros), nos próximos três anos em projectos ligados ao jornalismo.

"Vamos continuar a lutar contra as 'fake news', a desinformação e a informação de má qualidade", explicou Campbell Brown, vice-presidente para as parcerias com a imprensa.

"A indústria está a passar por uma transformação massiva", disse a antiga jornalista da estação televisiva NBC . "Nenhum de nós descobriu como será o futuro do jornalismo, mas queremos ser parte de ajudar a encontrar uma solução."

"Mas temos também a oportunidade e a responsabilidade de ajudar os 'media' locais a crescerem e a terem sucesso", acrescentou.

O grande objectivo, garante a empresa, é "olhar de forma holística para os problemas destes meios de comunicação social. O Facebook não pode ser a única resposta, a única solução - não queremos que os orgãos de comunicação fiquem dependentes do Facebook", disse fonte da empresa.

No início de janeiro de 2017, a rede social já tinha lançado o "Facebook Journalism Project", uma iniciativa destinada a "reforçar os laços" da plataforma com os 'media', mas o montante investido nesse projeto não foi comunicado.



Entre outras atividades, o Facebook vai criar um fundo especial em colaboração com o Pulitzer Center, dotado de 5 milhões de dólares, para apoiar financeiramente projetos de reportagem de 'media' locais.

Foco no jornalismo local



No início de 2018, e no rescaldo do escândalo Cambridge Analytica, a empresa anunciou que a sua principal rede social, o Facebook, passaria a valorizar mais fotografias e vídeos de amigos em vez de hiperligações de cariz noticioso.

Ao mesmo tempo, a empresa anunciou que vai aumentar o seu foco nas notícias de cariz local, dando maior relevância a hiperligações de meios de comunicação local no algoritmo que determina o que aparece no chamado "feed de notícias" - a primeira página que aparece quando entra na rede social.

O anúncio surge no mesmo dia em que a gigante rival Alphabet, dona do Google, fez saber que vai investir 1.2 milhões de dólares para criar, em pareceria com a Automattic e a WordPress.com, uma plataforma de publicação de notícias e gestão de portais informativos voltada para meios de comunicação locais.