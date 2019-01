Vítor Baía "feliz" com regresso de Pepe, "o melhor central do mundo" para Jorge Andrade

Deliciados com o regresso de Pepe ao FC Porto, 11 anos depois da saída pela porta grande do Dragão, rumo ao Real Madrid.

É assim que Vítor Baía e Jorge Andrade encaram o reforço sonante de inverno dos campeões nacionais e que, apesar dos seus 35 anos, ainda tem muito para dar aos azuis e brancos e ao futebol português.

"O Pepe para mim é o melhor central do mundo", disparou Jorge Andrade, esta terça-feira, à margem da apresentação da agência de comunicação Empower Sports, liderada por Pedro Pinto.

"Sergio Ramos é um dos que normalmente ganha louros, por ser central, mas central, central, é o Pepe", enfatizou o antigo defesa-central dos portistas.

Presente no referido evento, Vítor Baía mostrou-se bastante satisfeito com o regresso do luso-brasileiro.

"Estou muito feliz com o regresso, é um jogador FC Porto, com grande caráter, que dá tudo. É aquilo que nós esperamos de um atleta, um líder, um capitão, e um jogador que irá ser de extrema importância na gestão do balneário", salientou o antigo guarda-redes internacional português.



"Pepe irá dar continuidade a uma carreira extraordinária", sendo que "não poderia ter escolhido melhor sítio", completou Baía.