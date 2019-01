Número um australiano confirmado no Estoril Open

O australiano Alex de Minaur é o segundo tenista confirmado para o Estoril Open de 2019. O anúncio foi feito esta terça-feira pela organização da única prova portuguesa pontuável para o circuito ATP, via rede social Twitter.

O número 1 australiano (29º no "ranking" ATP), de apenas 19 anos, tem sido um dos tenistas com maior progressão nos últimos tempos, subindo num ano cerca de 140 lugares.

De Minaur venceu no sábado o seu primeiro torneio no circuito ATP, ao triunfar na final de Sydney, sua terra natal. E, ontem, eliminou o português Pedro Sousa, na primeira ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do "Grand Slam" da temporada.

Em 2018, De Minaur esteve em ação no Estoril, sendo eliminado na segunda ronda, numa prova na qual jogou pares ao lado compatriota Lleyton Hewitt, ex-número 1 mundial.

"Tive uma experiência muito positiva na edição de 2018, em que senti um enorme apoio e calor do público português. Estou muito motivado para regressar aos 'courts' do Estoril este ano e sinto que estou bastante mais forte e com desejo de ir ainda mais longe e, quem sabe, erguer o troféu de vencedor", afirmou o australiano, citado pela assessoria do torneio.

De Minaur junta-se na lista de confirmados a outro jovem tenista, o grego Stefanos Tsitsipas, de 20 anos e 15º do mundo, que, em 2018, perdeu com João Sousa nas meias-finais no Estoril.

O diretor do torneio, João Zilhão, lembrou que, na edição de 2018, houve uma aposta "em dois jovens desconhecidos do grande público, que acabaram a época a disputar a final do NextGen ATP Finals e este ano irão regressar já como vedetas estabelecidas do circuito profissional masculino e mantêm ambos uma enorme margem de progressão".

"Depois de Stefanos Tsitsipas, temos o prazer de revelar que Alex de Minaur estará igualmente a competir no Estoril Open de 2019. O Alex de Minaur personifica o tipo de jogador que apreciamos: grande potencial, entrega total ao jogo e muito competitivo, característica confirmada com a conquista do seu primeiro título ATP em Sydney", referiu.